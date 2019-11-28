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Шарль Леклер: «Феттель знает, что не должен был поворачивать в Бразилии налево»

28 ноября 2019, 17:46
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер в очередной раз прокомментировал столкновение с партнером по команде Себастьяном Феттелем в гонке «Гран-при Бразилии». По его словам, немец прекрасно понимает свою часть вины.

— Мы разговаривали с Себастьяном и поясняли свои позиции, — цитирует GP Today Леклера. — Думаю, что Феттелю не стоило тогда уходить влево, и он это знает. Я сам, вероятно, мог повести себя более грамотно, чтобы Феттель не уходил влево. Так что мы оба несем часть вины. Но важно, что мы все прояснили и двигаемся вперед. Команда не запретит нам бороться друг с другом. В этом плане ничего не изменится. Мы оба хотим победить. Но нужно искать верный баланс. Позаботимся о том, чтобы столкновений больше не повторилось.

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