Шарль Леклер: «Феррари» ждут две тяжелые гонки на «Сильверстоуне»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что две ближайших гонки сезона-2020 в «Формуле-1», которые пройдут на трассе «Сильверстоун», будут непростыми для его команды.

— На бумаге нас ждут два тяжелых этапа, — цитирует Crash.net Леклера. — Я всегда стараюсь сохранять оптимизм, но если смотреть на ситуацию реалистично, то можно понять, что нам правда будет трудно. Все машины разные, так каждый год, поэтому всегда приходится немного адаптироваться. На первых двух этапах в Австрии я хорошо чувствовал болид, в Венгрии допустил ошибку в квалификации, но в гонке машина вела себя хорошо. Всегда можно найти, что нужно улучшить, но в целом у меня не так много проблем с адаптацией.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 31 июля по 2 августа.