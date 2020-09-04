Шарль Леклер: «Феррари» нужно время для того, чтобы вернуться к прежним результатам. Я готов ждать»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об ухудшении результатов команды в сезоне-2020 «Формулы-1».

— С одной стороны, у меня нет выбора, — цитирует Autosport.com Леклера. — Конечно, потребуется время и терпение, и я готов подождать. К тому же, моя работа заключается в том, чтобы максимально укоротить этот процесс и вернуть команду к прежним результатам как можно скорее. Будет непросто, нужно время, но я готов ждать. Я должен показывать свой максимум вне зависимости от того, в какой ситуации оказалась команда.

После семи этапов сезона-2020 «Феррари» с 61 очком занимает 5-е место в Кубке Конструкторов. Ближайший этап — «Гран-при Италии» — пройдет с 4 по 6 сентября.