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Шарль Леклер: «Это был немного странный сезон»

10:19
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер охарактеризовал завершившийся сезон как немного странный. По ходу сезона форма команды значительно менялась.

— Это был немного странный сезон, — цитирует Crash Леклера. — Мы начали совсем не так, как хотели. Зимние тесты были позитивными, а первые гонки не задались. Но потом мы хорошо прогрессировали. Затем случился необъяснимый провал в Остине. А в Бразилии вернулись в форму. В целом важно, что мы двигались вперед по ходу сезона. Надеюсь, что движение сохранится и в следующем году. Думаю, что для меня сезон можно назвать позитивным.

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