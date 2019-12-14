Шарль Леклер: «Это был немного странный сезон»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер охарактеризовал завершившийся сезон как немного странный. По ходу сезона форма команды значительно менялась.

— Это был немного странный сезон, — цитирует Crash Леклера. — Мы начали совсем не так, как хотели. Зимние тесты были позитивными, а первые гонки не задались. Но потом мы хорошо прогрессировали. Затем случился необъяснимый провал в Остине. А в Бразилии вернулись в форму. В целом важно, что мы двигались вперед по ходу сезона. Надеюсь, что движение сохранится и в следующем году. Думаю, что для меня сезон можно назвать позитивным.