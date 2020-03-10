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Шарль Леклер: «Буду рад, если Феттель останется в «Феррари»

11:44
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что хотел бы и дальше выступать вместе с нынешним партнером по итальянской команде, 4-кратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем.

— У нас с Феттелем отличные рабочие отношения, — приводит Autosport.com слова Леклера. — Он здорово помог мне освоиться в прошлом году, я уважаю Себастьяна. Буду рад, если Феттель останется в «Феррари». Не уверен в том, останется ли он в команде после сезона-2020, но пойму любое решение руководства.

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует в ближайшие выходные, с 13 по 15 марта пройдет «Гран-при Австралии».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61504-sharl-lekler-budu-rad-esli-sebastyan-fettel-ostanetsya-v-ferrari

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