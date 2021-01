Сезон «Формулы-1» начнется со второго этапа, «Гран-при Австралии» перенесено на ноябрь

Новый сезон «Формулы-1» начнется со второго этапа, «Гран-при Бахрейна» (26-28 марта), сообщает пресс-служба «королевских гонок».

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений в стране было принято решение перенести «Гран-при Австралии» на конец ноября, а третий этап в Китае пока под вопросом. Точно известно, что в запланированные даты (30 апреля-2 мая) стартов не будет.

Изначально в нынешнем сезоне запланировано рекордное количество этапов — 23.

1. «Гран-при Бахрейна» — 28 марта

2. «Гран-при Эмилии-Романьи/Сан-Марино» (Имола) — 18 апреля

3. Будет объявлено позже — 2 мая

4. «Гран-при Испании» — 9 мая

5. «Гран-при Монако» — 23 мая

6. «Гран-при Азербайджана» — 6 июня

7. «Гран-при Канады» — 13 июня

8. «Гран-при Франции» — 27 июня

9. «Гран-при Австрии» — 4 июля

10. «Гран-при Великобритании» — 18 июля

11. «Гран-при Венгрии» — 1 августа

12. «Гран-при Бельгии» — 29 августа

13. «Гран-при Голландии» — 5 сентября

14. «Гран-при Италии» — 12 сентября

15. «Гран-при России» — 26 сентября

16. «Гран-при Сингапура» — 3 октября

17. «Гран-при Японии» — 10 октября

18. «Гран-при США» — 24 октября

19. «Гран-при Мехико» — 31 октября

20. «Гран-при Сан-Паулу» (Бразилия) — 7 ноября

21. «Гран-при Австралии» — 21 ноября

22. «Гран-при Саудовской Аравии» — 5 декабря

23. «Гран-при Абу-Даби» — 12 декабря

2021 CALENDAR UPDATE



?? Season starts in Bahrain 26-28 Mar

?? Australia moves to 19-21 Nov

?? Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA