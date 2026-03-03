Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

3 марта, 23:11

Сезон-2026 «Формулы-1» могут сократить до 22 этапов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ана Горшкова
Корреспондент

Руководство «Формулы-1» в ближайшие недели примет решение о проведении этапов сезона-2026 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые запланированы на апрель. По информации The Telegraph, оба Гран-при могут оказаться под угрозой срыва или даже отмены из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Бахрейн должен принять этап «Ф-1» 10-12 апреля, а 17-19 апреля должно пройти Гран-при в Саудовской Аравии. На данный момент в этих странах воздушное пространство этих стран закрыто, авиакомпании массово отменяют рейсы.

Окончательное решение руководство «Ф-1 «должно быть принято до конца Гран-при Японии, который пройдет 27-29 марта. Если к тому моменту обстановка не нормализуется, от этапов на Аравийском полуострове, скорее всего, откажутся.

The Telegraph сообщает, что в чемпионате уже рассматривают варианты замены. В шорт-листе так называемые «запасные» трассы — автодром в Стамбуле, португальский Портиман и итальянская Имола. Все они имеют необходимую инфраструктуру и опыт проведения Гран-при в последние годы.

Сообщается, что если найти достойную замену двум ближневосточным этапам оперативно не удастся, то «Ф-1» может сократить календарь. В этом случае сезон-2026 вместо рекордных 24 этапов, как планировалось изначально, может ограничиться 22 гонками. Такой вариант позволит сэкономить логистические и организационные ресурсы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Читайте также
В Дубае беспилотник врезался в небоскреб Marina 23
«Пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира». Интервью Яна Непомнящего
WP указала на возможную подготовку США к наземной операции в Иране
СМИ сообщили о ранении сына погибшего верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого начал чемпионат Китая с победы
Сафонов пропустил три мяча, два из них после рикошетов, Головин забил сам. Что случилось в матче «ПСЖ» - «Монако»
Популярное видео
«Салават» вышел в плей-офф. Русские — на драфте отказов
«Салават» вышел в плей-офф. Русские — на драфте отказов
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Поиск новой звезды «Авангарда» / Как дела у ЦСКА
Поиск новой звезды «Авангарда» / Как дела у ЦСКА
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хэмилтон верит в победу «Феррари» в сезоне-2026 и призывает не доверять тестам

«Формула-1» не будет переносить Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости