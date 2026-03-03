Сезон-2026 «Формулы-1» могут сократить до 22 этапов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Руководство «Формулы-1» в ближайшие недели примет решение о проведении этапов сезона-2026 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые запланированы на апрель. По информации The Telegraph, оба Гран-при могут оказаться под угрозой срыва или даже отмены из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Бахрейн должен принять этап «Ф-1» 10-12 апреля, а 17-19 апреля должно пройти Гран-при в Саудовской Аравии. На данный момент в этих странах воздушное пространство этих стран закрыто, авиакомпании массово отменяют рейсы.

Окончательное решение руководство «Ф-1 «должно быть принято до конца Гран-при Японии, который пройдет 27-29 марта. Если к тому моменту обстановка не нормализуется, от этапов на Аравийском полуострове, скорее всего, откажутся.

The Telegraph сообщает, что в чемпионате уже рассматривают варианты замены. В шорт-листе так называемые «запасные» трассы — автодром в Стамбуле, португальский Портиман и итальянская Имола. Все они имеют необходимую инфраструктуру и опыт проведения Гран-при в последние годы.

Сообщается, что если найти достойную замену двум ближневосточным этапам оперативно не удастся, то «Ф-1» может сократить календарь. В этом случае сезон-2026 вместо рекордных 24 этапов, как планировалось изначально, может ограничиться 22 гонками. Такой вариант позволит сэкономить логистические и организационные ресурсы.