Серхио Перес: «Здорово, что «Рейсинг Пойнт» приблизился к топ-командам»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес оценил свое выступление в первый день «Гран-при Австрии». В первой сессии свободных заездов мексиканец занял 5-е место, во второй сессии занял 3-ю строчку.

— Мы постепенно прогрессируем, нам удалось здорово сократить отставание от топ-команд, — приводит RaceFans слова Переса. — Здорово, что отстаем от «Мерседеса» всего на полсекунды, но рядом с нами «Феррари», «Ред Булл», «Рено» и «Макларен», так что не стоит расслабляться. Борьба будет плотной, надеюсь, нам удастся успешно выступить в квалификации.

В субботу в рамках «Гран-при Австрии» состоятся третья свободная практика (13.00 мск) и квалификация (16.00 мск). Гонка состоится в воскресенье, 5 июля, старт — в 16.00 по московскому времени.