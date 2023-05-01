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Сегодня, 09:49

Серхио Перес: «Я определенно борюсь за титул»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал победу в рамках «Гран-при Азербайджана» «Формулы-1».

«Это были невероятные выходные, я очень доволен и так горжусь всеми. Я хочу сказать большое спасибо Тибо, одному из моих механиков, который находится дома по личным причинам, но он по-прежнему очень важная часть нашей команды. Мы были самой быстрой машиной на трассе. Я определенно борюсь за титул. Я говорю об этом не только из-за победы в Баку, я верю, что могу быть очень хорош в любом другом месте в этом сезоне. Сейчас я думаю только о Майами. Предстоит много гонок, и мы должны быть уверены, что в них поучаствуем», — заявил Перес.

На данный момент турнирную таблицу «Формулы-1» возглавляет еще один пилот «Ред Булл» — Макс Ферстаппен (93 очка). Перес идет вторым (87 очков). Третью строчку занимает пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (60 очков).

Источник: https://www.thecheckeredflag.co.uk/2023/05/sergio-perez-i-am-definitely-in-the-fight-for-the-title/
Серхио Перес
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