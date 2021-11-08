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Серхио Перес: «Я очень хотел финишировать на подиуме»

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Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свое выступление на «Гран-при Мексики». В гонке у себя на родине мексиканец стал третьим.

«Я едва слышу себя, — сказал Перес в интервью после гонки. В этот момент его приветствовали болельщики на трибунах. — Я очень хотел финишировать на подиуме. Конечно, я слышал трибуны. Мне было очень приятно от того, как меня поддерживают. Мы хорошо отпразднуем этот успех».

Победил напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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Евгений Петров все материалы автора
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