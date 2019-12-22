Серхио Перес: «Я доволен тем, чего добился в сезоне»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес доволен тем, как прошел сезон 2019 года. По его словам, это дает надежду на успешный следующий год.

— Мы добились определенного прогресса, — цитирует GP Today Переса. — Мы не были стабильно четвертыми или пятыми по скорости. Но в течение сезона в паре гонок показывали свою силу. Учитывая, с чего мы начинали, достигнутый прогресс кажется многообещающим перед следующим сезоном. Я доволен тем, чего добился. Мне удалось финишировать в общем зачете в первой десятке, хотя машина не позволяла этого. Мы обошли других пилотов, которые имели более быстрые машины. Мы правильно использовали стратегию, а иногда и ошибки конкурентов.