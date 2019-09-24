Серхио Перес: «Трасса в Сочи не прощает ошибок

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился мнением о трассе в Сочи, где состоится «Гран-при России».

— Она представляет собой серьезный вызов и не прощает ошибок, особенно на финальном секторе, где близко стены, — цитирует официальный сайт команды гонщика. — Для пилотов конфигурация интересная, есть необычные повороты. Получаю наслаждение от третьего поворота благодаря его продолжительности. Он единственный забирает жизнь у твоих шин.

При преследовании возникают проблемы со сцеплением на выходе из медленных поворотов — это может быть проблемой, так как будет отставание к моменту выхода на прямую.