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Серхио Перес: «Трасса в Сочи не прощает ошибок

20:21
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился мнением о трассе в Сочи, где состоится «Гран-при России».

— Она представляет собой серьезный вызов и не прощает ошибок, особенно на финальном секторе, где близко стены, — цитирует официальный сайт команды гонщика. — Для пилотов конфигурация интересная, есть необычные повороты. Получаю наслаждение от третьего поворота благодаря его продолжительности. Он единственный забирает жизнь у твоих шин.

При преследовании возникают проблемы со сцеплением на выходе из медленных поворотов — это может быть проблемой, так как будет отставание к моменту выхода на прямую.

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