Серхио Перес: «Сказал Риккьярдо, что он больше не в «Ред Булле», чтобы исполнять такие маневры»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес — о выступлении на «Гран-при Мексики». Он занял седьмое место. Мексиканец рассказал о противостоянии с представителем «Рено» Даниэлом Риккьярдо во время гонки.

— Я видел, как он убрался, — цитирует Переса Motorsport.com. — После гонки я сказал ему: «Слушай, ты больше не на машине «Ред Булла», чтобы исполнять такие маневры». Он ехал за пределом. Я тоже затормозил достаточно поздно, но, к счастью, оставил ему достаточно места, чтобы можно было избежать контакта. Сдерживать его атаки было очень тяжело. Я знал, что он проехал длинный первый отрезок и получил таким образом преимущество по шинам. Но и я старался сберечь резину до самого конца гонки — и думаю, это помогло. Не забывайте, что мы выступаем в своей категории и первые три команды для нас недостижимы. Так что, я считаю, что победил сегодня.

Победу в гонке одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.