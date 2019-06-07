Серхио Перес рассказал, как чуть не сбил маршала в Монако

ФИА ужесточит контроль над поведением маршалов на трассе во время гонок. Об этом рассказал гоночный директор "Формулы-1" Майкл Мэси, который инициировал разбирательство по поводу инцидента на "Гран-при Монако", когда Серхио Перес, выезжая с пит-лейна, едва не сбил двух маршалов, убиравших обломки с трассы. Оказалось, что они не получали разрешения выйти на трассу.

– Я притормозил и пытался увернуться, но хотел избежать столкновения со стеной, – цитирует F1i Переса. – Все случилось очень быстро. Я увидел, что один из них убежал, а другой вовремя остановился. Если бы он продолжил движение, мне некуда было бы деваться. Это очень серьезная вещь. Мы должны внимательнее относиться к безопасности. На моем месте мог оказаться кто-то другой. Я не хочу никого обвинять. Мы должны все проанализировать и понять, как лучше действовать, чтобы такое не повторилось.