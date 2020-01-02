Серхио Перес раскритиковал режиссеров трансляций «Формулы-1»

Пилот команды «Рейсинг Поинт» Серхио Перес критически высказался о работе режиссеров трансляции «Формулы-1». Он считает, что недостаточно внимания уделяется средней группе.

-В средней группе в этом году были потрясающие сражения, — цитирует Переса Autosport. — Благодаря схожей аэродинамике, одинаковым шинам и прочим характеристикам борьба там очень плотная. Однако по ТВ ее почти не видно, и в этом отношении режиссеры трансляций справляются из рук вон плохо.

Участвовать в этой борьбе очень круто, и я думаю, что болельщикам она была бы интересна. Представьте себе, что перед гонкой нельзя даже примерно предсказать, кто выиграет, или перед стартом квалификации невозможно определить расстановку сил между гонщиками пяти сильнейших команд. Как болельщик, я бы очень хотел посмотреть на это.

Перес занял десятое место в прошлом сезона, набрав 52 очка.