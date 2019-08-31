Серхио Перес подписал трехлетний контракт с «Рейсинг Пойнт»

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подписал новый трехлетний контракт, сообщает официальный сайт коллектива. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2022 года.

Серхио Перес в текущем сезоне набрал 13 очков и занимает 16-е место. 29-летний мексиканец выступает за команду, которая ранее называлась «Форс Индия», с 2014 года.

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