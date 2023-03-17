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17 марта, 12:00

Перес о цели на «Гран-при Саудовской Аравии»: «Взять поул и выиграть гонку, разумеется»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о перспективах команды на предстоящий «Гран-при Саудовской Аравии».

«Здесь все иначе. Износ шин должен быть не таким сильным, как был в Бахрейне, так что мы ждем, что «Феррари» на этой трассе будут очень сильны. Намного ближе будет и борьба «Астон Мартин» и «Мерседес». Цель на «Гран-при»? Взять поул и выиграть гонку, разумеется. К тому же не стоит забывать, что нас ждет всего второй гоночный уик-энд сезона. Отрывы по-прежнему невелики. «Феррари» близко, я с нетерпением жду борьбу», — приводит слова Переса Racingnews365.

После первой гонки в Бахрейне 33-летний мексиканец занимает вторую строчку в личном зачете, набрав 18 очков. Лидирует — его напарник Макс Ферстаппен (25 очков).

Второй этап сезона-2023 пройдет с 17 по 19 марта в Джидде.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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