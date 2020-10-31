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Серхио Перес: «Переход в «Ред Булл»? Не исключено»

08:59
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал слухи о своем переходе в «Ред Булл».

— Я не исключаю такой возможности, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Переса. — Пока в «Ред Булле» не утвердили состав пилотов, шанс остается. Так же и с любой другой командой, еще не подтвердившей состав на следующий год. Время уже на исходе, сейчас остается все меньше мест на стартовой решетке на сезон-2021.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Перес близок к тому, чтобы занять место Алекса Албона в «Ред Булл» с 2021 года.

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