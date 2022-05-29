Серхио Перес о победе на «Гран-при Монако»: «Сбылась моя мечта»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на победу по итогам «Гран-при Монако» «Формулы-1».

«Сбылась моя мечта! Все гонщики мечтают о победе в Монако, ведь этот «Гран-при» больше всего хочется выиграть, разве что после твоей домашней гонки.

Под конец дистанции мы сами усложнили себе задачу, но поскольку шины начали изнашиваться, надо было постараться избежать ошибок, но сдержать Карлоса Сайнса позади было непросто.

Это очень важный день и для меня, и для моей страны! Я очень-очень счастлив и не сомневаюсь, что Педро Родригес смотрит на нас с небес и гордится тем, чего мы добились сегодня», — цитирует Переса Sky Sports.