Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:44

Серхио Перес о победе на «Гран-при Монако»: «Сбылась моя мечта»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на победу по итогам «Гран-при Монако» «Формулы-1».

«Сбылась моя мечта! Все гонщики мечтают о победе в Монако, ведь этот «Гран-при» больше всего хочется выиграть, разве что после твоей домашней гонки.

Под конец дистанции мы сами усложнили себе задачу, но поскольку шины начали изнашиваться, надо было постараться избежать ошибок, но сдержать Карлоса Сайнса позади было непросто.

Это очень важный день и для меня, и для моей страны! Я очень-очень счастлив и не сомневаюсь, что Педро Родригес смотрит на нас с небес и гордится тем, чего мы добились сегодня», — цитирует Переса Sky Sports.

Ред Булл
Серхио Перес
1
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен обогнал Леклера в личном зачете «Формулы-1» после «Гран-при Монако»

Ферстаппен: «Потрясающая победа для Переса на «Гран-при Монако», я очень за него рад»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости