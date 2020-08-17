Серхио Перес недоволен штрафом на «Гран-при Испании»

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался недоволен пятисекундным штрафом, который он получил на «Гран-при Испании» за неуступчивость при пропуске Льюиса Хэмилтона на круг.

«Я считаю, что получил слишком жесткое наказание, — цитирует Переса Autosport. — Синими флагами мне начали махать в девятом повороте, но Льюис был еще далеко. Я подумал, что будет лучше пропустить его в первом повороте — так мы оба потеряем меньше времени. Последний сектор очень узкий и пропускать там довольно опасно. Не понимаю, куда я должен был подвинуться. В итоге я получил штраф. Считаю это наказание несправедливым. Но что есть, то есть».

Из-за штрафа мексиканский гонщик переместился с четвертого на пятое место.