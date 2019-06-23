Серхио Перес: "Не понимаю, почему меня оштрафовали"

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес не понимает, почему получил штраф в гонке "Гран-при Франции". Мексиканец, финишировавший 12-м, был наказан на пять секунд за то, что срезал поворот на старте гонки и получил преимущество, однако он объехал специально установленный для этого столбик и вернулся на трассу.

– Не понимаю, за что меня оштрафовали, – цитирует Autosport Переса. – Нас предупредили перед гонкой. И я объехал столбик, как это было прописано в правилах. Все сделал правильно, оказался из-за этого медленнее. Конечно, я потерял много времени, но все равно получил преимущество. Видимо, конфигурация не очень продумана, раз даже при соблюдении правил я получил перевес. Но все сделал так, как предписывали.