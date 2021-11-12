Серхио Перес намерен в оставшихся гонках помогать Ферстаппену выиграть чемпионский титул
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал свою главную задачу на оставшиеся гонки сезона «Формулы-1».
«Думаю, сейчас моя работа заключается в том, чтобы постараться помочь Максу, поддержать его, быть настоящим командным игроком, — цитирует гонщика F1i.com. — Это в наших общих интересах — мы должны постараться выиграть оба чемпионата. Я бы посчитал это идеальным результатом».
Также Перес сказал, что стремится лучше выступать в квалификациях.
«Мне кажется, сейчас мы работаем на хорошем уровне. Но в четырех оставшихся гонках я хочу сделать еще один шаг вперед — хочу лучше выступать в квалификациях, лучше смотреться в гонках. Участвовать в борьбе за победы и поулы. Было бы здорово», — добавил он.
Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов сезона-2021. У него в активе 312,5 балла. Перес занимает четвертое место, набрав 165 очков.
«Гран-при Бразилии» пройдет с 12 по 14 ноября.
Дополнительная информация:
https://f1i.com/news/424209-perez-now-devoted-to-helping-verstappen-secure-title.html
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