Серхио Перес намерен в оставшихся гонках помогать Ферстаппену выиграть чемпионский титул

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал свою главную задачу на оставшиеся гонки сезона «Формулы-1».

«Думаю, сейчас моя работа заключается в том, чтобы постараться помочь Максу, поддержать его, быть настоящим командным игроком, — цитирует гонщика F1i.com. — Это в наших общих интересах — мы должны постараться выиграть оба чемпионата. Я бы посчитал это идеальным результатом».

Также Перес сказал, что стремится лучше выступать в квалификациях.

«Мне кажется, сейчас мы работаем на хорошем уровне. Но в четырех оставшихся гонках я хочу сделать еще один шаг вперед — хочу лучше выступать в квалификациях, лучше смотреться в гонках. Участвовать в борьбе за победы и поулы. Было бы здорово», — добавил он.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов сезона-2021. У него в активе 312,5 балла. Перес занимает четвертое место, набрав 165 очков.

«Гран-при Бразилии» пройдет с 12 по 14 ноября.