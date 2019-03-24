Серхио Перес: "Надеюсь, Мексика не потеряет Гран-при"

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес выразил надежду, что Гран-при "Формулы-1" продолжит проводиться в Мексике. Ранее сообщалось, что Мексика может потерять соревнования из-за сокращения государственного финансирования.

- В последнее время дела обстоят несколько лучше, – цитирует мексиканца Autosport. – Есть разного рода слухи, которые я не буду комментировать, потому что не обладаю всей информацией, да это и не моя работа. Я попросту уверен, что есть надежда и все не так плохо, как казалось на первый взгляд. В последние четыре года это был лучший Гран-при в сезоне. Я надеюсь, что мы не потеряем такое большое событие. Для нашей страны это очень важно, так как через "Формулу-1" мы можем показать миру, насколько прекрасна Мексика, так что я более оптимистичен, чем раньше.

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