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Серхио Перес может уйти в «Хаас» или «Альфа Ромео»

17:17
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Себастьян Феттель может занять место Серхио Переса в команде, которая пока называется «Рейсинг Пойнт», но в следующем году будет переименована в «Астон Мартин».

У Переса трехлетний контракт с «Рейсинг Пойнт», но в нем есть пункт, допускающий досрочное расторжение при выполнении определенных условий. Это подразумевает выплату Пересу компенсации, сообщает ESPN.

Джулиан Якоби, менеджер Переса, уже начал предварительные переговоры с «Хаас» и «Альфа Ромео» — на случай, если в команде из Сильверстоуна действительно откажутся от услуг мексиканца.

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