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Серхио Перес может стартовать с пит-лейна на «Гран-при Нидерландов»

18:14
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В квалификации «Гран-при Нидерландов» пилот «Ред Булла» Серхио Перес показал только 16-е время. Консультант «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда планирует поменять на его машине силовую установку, чтобы избежать штрафа за замену на предстоящих этапах, сообщает Sky Sport in Germany.

Работа с машиной Переса с заменой элементов силовой установки будет означать нарушение правила «закрытого парка». За это Серхио будет оштрафован стартом с пит-лейн.

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Иван Шитик все материалы автора

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