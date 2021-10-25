Серхио Перес: «Мой второй гоночный отрезок был довольно сложным»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями после «Гран-при США». Он занял третье место.

«Мой второй гоночный отрезок был довольно сложным, — сказал Перес в интервью после гонки. С физической точки зрения это была одна из самых сложных гонок. Спасибо болельщикам за поддержку».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» на второй позиции.