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Серхио Перес: «Мой второй гоночный отрезок был довольно сложным»

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Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями после «Гран-при США». Он занял третье место.

«Мой второй гоночный отрезок был довольно сложным, — сказал Перес в интервью после гонки. С физической точки зрения это была одна из самых сложных гонок. Спасибо болельщикам за поддержку».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» на второй позиции.

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Евгений Петров все материалы автора
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