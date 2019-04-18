Серхио Перес: "Мне "Феррари" предлагала контракт в 2014 году"

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес рассказал, что мог присоединиться к "Феррари". По его словам, контракт с итальянской командой мог быть подписан в 2014 году.

– В 2012 году я был связан с "Феррари", и у меня был контракт на 2014 год, – цитирует F1i Переса. – Но мне пришлось бы остаться в "Заубере". Я отправился в Маранелло и обсудил это с боссами "Феррари". Мне предложили подписать контракт с 2014 года, но я не знал, зачем ждать столько. Я хотел найти хорошую машину, чтобы бороться за чемпионство. Появился шанс с "Маклареном". Он выигрывал гонки, боролся за чемпионство. Как отказаться от такого предложения? Это было вполне логично и естественно. Мне пришлось покинуть систему "Феррари" и перейти в "Макларен". Думаю, ошибка была в том, что я заключил контракт на год. Это подорвало мою репутацию в "Формуле-1". Но дало возможность попасть в замечательную команду, где я и сейчас.