Серхио Перес: «Квят перестарался и врезался в меня»
Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес — о столкновении с представителем «Торо Россо» Даниилом Квятом на «Гран-при США». Россиянин был наказан за некорректный обгон. Квят финишировал десятым, однако к его результату прибавили пять секунд, поэтому он откатился на 12-е место. Перес классифицирован десятым, а Кими Райкконен из «Альфа Ромео» — 11-м.
— В концовке Квят просто перестарался, под желтым флагом он не поднял ногу с газа, атаковал сразу после желтых флагов и в 15-м повороте просто врезался в меня, — цитирует Переса Motorsport.com. — Тем не менее, у нас вышла хорошая гонка. Очком больше, очком меньше — это ничего не меняет. Осталось две гонки, и, надеюсь, в Бразилии и Абу-Даби мы заработаем больше.
Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его партнер Льюис Хэмилтон, обеспечивший себе чемпионский титул. На третьей позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
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https://ru.motorsport.com/f1/news/peres-o-kvyate-on-prosto-vrezalsya-v-menya/4592435/