Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:47

Перес — об аварии в квалификации: «Больно подводить свою команду»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою аварию в квалификации на 13-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Венгрии.

34-летний мексиканец не справился с управлением на входе в восьмой поворот в первом сегменте и вылетел за пределы трассы, врезавшись в отбойник.

Первое и второе место в квалификации заняли гонщики «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно, третьим стал трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Конечно, я очень разочарован, потому что до этого момента уик-энд был действительно сильным для нас. Больно подводить всю свою команду, но в конце концов я полон решимости, как никогда прежде, вернуться на ту позицию, где мы и должны быть. Завтра предстоит огромная работа. Нас ждет длинная гонка, поэтому, думаю, мне просто нужно отключиться от разговоров извне и сосредоточиться на работе», — приводит Sky Sports слова Переса.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени. Перес будет стартовать с 15-й позиции.

Ранее появились слухи о том, что в «Ред Булл» могут заменить мексиканского пилота в случае неудовлетворительных результатов на двух ближайших «Гран-при».

Источник: Sky Sports
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
МИД Белоруссии предложил ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Москве в квартире жилого дома нашли двоих маленьких детей без присмотра
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис и Пиастри будут стартовать с первого ряда в гонке «Гран-при Венгрии»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости