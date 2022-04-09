Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:11

Серхио Перес избежал штрафа за превышение скорости под желтыми флагами на «Гран-при Австралии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес избежал штрафа за превышение скорости под желтыми флагами во время второго сегмента квалификации на «Гран-при Австралии».

Стюарды изучили инцидент и предоставленные командой данные по телеметрии, после чего пришли к выводу, что мексиканец действовал согласно правилам и в достаточной степени снизил скорость.

Перес занял третье место по итогам квалификации, уступив победившему Шарлю Леклеру из «Феррари» 0,372 секунды.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонщика «Уильямс» Албона исключили из протокола квалификации «Гран-при Австралии»

Расселл рассказал о целях на гонку «Гран-при Австралии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости