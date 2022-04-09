Серхио Перес избежал штрафа за превышение скорости под желтыми флагами на «Гран-при Австралии»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес избежал штрафа за превышение скорости под желтыми флагами во время второго сегмента квалификации на «Гран-при Австралии».

Стюарды изучили инцидент и предоставленные командой данные по телеметрии, после чего пришли к выводу, что мексиканец действовал согласно правилам и в достаточной степени снизил скорость.

Перес занял третье место по итогам квалификации, уступив победившему Шарлю Леклеру из «Феррари» 0,372 секунды.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).