Серхио Перес: "Формуле-1" нужны кардинальные изменения"

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес считает, что в "Формуле-1" необходимо ввести потолок бюджета. Это ограничение планируется ввести с 2021 года.

– Это необходимо нашему спорту, – цитирует F1Today Переса. – Посмотрите на середину пелотона – там идет отличная борьба. Но это середина. А на вершине большой отрыв от всех. В "Формуле-1" у каждого свои интересы. Лучшие команды хотят оторваться как можно дальше. А середняки хотят максимально приблизиться. Я думаю, что это убивает спорт. Будущим поколениям нужен более здоровый спорт. Необходимы кардинальные изменения.