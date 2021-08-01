Серхио Перес: «Боттас ошибся и выбил несколько машин с трассы»
17:58
Гонщик «Ред Булла» Серхио Перес выбыл из борьбы на первом круге «Гран-при Венгрии». Он заявил, что в массовой аварии на старте виноват пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
«Валттери Боттас потерял контроль над машиной. Сначала мне казалось, что во всем виноват Ландо Норрис, но теперь понятно, что Боттас ошибся и выбил несколько машин с трассы. Очень жаль.
Это серьезный удар для нашей команды. Среди прочего, скорее всего, повреждена силовая установка, так что я жду штрафа. Не знаю, что сказать. Это серьезная ошибка, но стюарды во всем разберутся», — цитирует Переса Sky Sports.
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