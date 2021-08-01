Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Tokyo 2020
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Серхио Перес: «Боттас ошибся и выбил несколько машин с трассы»

17:58
Теги:

Гонщик «Ред Булла» Серхио Перес выбыл из борьбы на первом круге «Гран-при Венгрии». Он заявил, что в массовой аварии на старте виноват пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Валттери Боттас потерял контроль над машиной. Сначала мне казалось, что во всем виноват Ландо Норрис, но теперь понятно, что Боттас ошибся и выбил несколько машин с трассы. Очень жаль.

Это серьезный удар для нашей команды. Среди прочего, скорее всего, повреждена силовая установка, так что я жду штрафа. Не знаю, что сказать. Это серьезная ошибка, но стюарды во всем разберутся», — цитирует Переса Sky Sports.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Расписание соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2020 в Токио
«Шевченко не ожидал такого политического напора. Кое-кому не нравилось, что он говорил по-русски». Что происходит в сборной Украины?
Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд