Сергей Злобин: «Попасть в «Альфа Ромео» Квяту будет чрезвычайно сложно»

Чемпион мира в гонках на выносливость, бывший тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин считает, что российскому пилоту Даниилу Квяту будет сложно попасть в «Альфа Ромео». 25-летний гонщик останется в «Формуле-1» на следующий сезон, но не будет выступать за «Торо Россо» и «Ред Булл».

— Попасть в «Альфа Ромео» Квяту будет чрезвычайно сложно, — считает чемпион мира в гонках на выносливость, бывший тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин. — Скорее всего, они возьмут в команду молодого пилота, связанного с «Феррари», или оставят Джовинацци. Единственный шанс — это работа менеджера, который уже совершил чудо, когда вернул Даниилу статус боевого пилота в «Формуле-1».