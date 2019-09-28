Сергей Сироткин: «В борьбе за титул вряд ли будет интрига»

Российский гонщик Сергей Сироткин считает, что в текущем сезоне Формулы-1 не стоит ждать интриги. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на 68 очков опережает партнера по команде Валттери Боттаса.

— В борьбе за титул уже вряд ли будет интрига — Хэмилтон должен опять уверенно выиграть чемпионат, — цитируют «Известия» Сироткина. — Хотя интрига сохраняется за счет того, что все уикенды проходят достаточно интересно — есть борьба как в квалификации, так и в гонках. В итоге получается отличный сезон, на мой взгляд.

Мне кажется, у «Ред Булла» в этом году поменялась философия. Их машина не всегда оправдывает ожидания. В том плане, что ее традиционные сильные и слабые стороны не всегда закономерно срабатывают, как это бывало на протяжении прошлых сезонов. Поэтому этот сезон можно назвать переходным. Думаю, в 2021 году они прибавят.