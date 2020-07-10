Сергей Сироткин: «Тяжелое время для моей академии. Перешли на обучение онлайн»

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о работе своей академии в период пандемии коронавируса.

— Это тяжелое время для моей академии, — признался «СЭ» гонщик. — Площадка была вынуждена закрыться и до сих пор не открылась. Мы работаем во временном формате летнего лагеря на картодроме «Лидер». Это скорее бонус нашим постоянным ученикам, чтобы не терять хватку, накат. Однако это не глобальное развитие. С другой стороны, пандемия COVID-19 дал нам отличную возможность открыть совершенно новое направление и полностью перейти на онлайн-обучение.

Мы функционируем в виде онлайн-клуба, где регулярно в прямом эфире я провожу лекции и даю ученикам домашнее задание. На следующей встрече мы проводим разбор и анализ домашней работы, а также смотрим много познавательного контента. Поэтому, думаю, всем нашим ученикам было не только полезно, но интересно находиться в клубе. Результаты первого месяца показали, что те, кто серьезно к этому относился, добились очень серьезного результата. С чем я их искренне поздравляю. (Тимур Ганеев)

Сироткин солидарен с мнением Квята и других пилотов, отказавшихся преклонить колено