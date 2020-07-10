Сергей Сироткин: «Надеюсь, боссы «Рено» взвесили все «за» и «против» при подписании Алонсо»

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин оценил возвращение двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо в королевские гонки.

— Я считаю, что в целом для зрительского интереса, популярности гонок и спортивной составляющей — это логичный ход, — рассказал «СЭ» Сергей Сироткин. — Надеюсь, боссы «Рено» взвесили все «за» и «против» этого подписания, а также понимают, что именно Фернандо может привнести в развитие команды. Пока не ясно, будет он или не будет взаимодействовать с нами в этом году. Если да, то мне будет интересно понаблюдать за его действиями, перенять его драгоценный опыт. Крайне уважаю Алонсо, как личность и спортсмена. А учитывая, что это решенный факт, желаю ему максимально приятного возвращения в свою родную команду.

«Рено» объявила о подписании контракта с испанцем на сезон-2021. Алонсо станет напарником Эстебана Окона и заменит Даниэля Риккардо, который продолжит карьеру в «Макларене». (Тимур Ганеев)

Сироткин солидарен с мнением Квята и других пилотов, отказавшихся преклонить колено