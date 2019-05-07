Бывший пилот "Уильямса" Сергей Сироткин подчеркнул, что не радуется неудачам команды в нынешнем сезоне. Россиянин покинул "Уильямс" после минувшего сезона.

– У меня никогда не было ощущения, что я рад, что не выступаю за "Уильямс", – цитирует Motorsport Week Сироткина. – Все хотят бороться на трассе. Даже если ты за рулем самой медленной машины, ты все равно хочешь ехать. Мы должны помнить, что несмотря на большое отставание "Уильямса" сейчас, эта команда обладает огромной историей и славой. Так что я по-прежнему наслаждался бы гонками за "Уильямс". Меня все спрашивают, рад ли я, что не там. Но я хочу быть на трассе: лучше выступать, чем смотреть на это со стороны.