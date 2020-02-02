Сергей Сироткин: «Ловишь себя на мысли, что мечте пришел конец»

Российский гонщик Сергей Сироткин считает маловероятным свое возвращение в «Формулу-1». В 2018 году он выступал за «Уильямс», а в прошлом сезоне был резервным пилотом «Рено».

— «Вильямс» уже в том сезоне не был в своей лучшей форме, и я знал, что ситуация вряд ли сильно улучшится на следующий год, — цитирует россиянина Autosport. — Мы решили, что будет лучше пропустить год и поискать другие варианты вместо того, чтобы конкурировать за место с Робертом. У меня были большие надежды на сезон-2020 и даже некоторые предварительные договоренности, но ничего не вышло.

Так я потерял еще год и вдвойне усложнил задачу по возвращению на решетку. Честно говоря, в этот момент ловишь себя на мысли, что мечте пришел конец и ты сам ее упустил. Когда ты думаешь об этом, то не испытываешь особых эмоций, но со временем боль накапливается и начинает задевать, ведь все вокруг вызывает эти воспоминания. Для меня это был довольно горький опыт, и он всегда таким останется.