Сергей Сироткин: «Квят провел сильную гонку»
Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал выступление пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при России». Гонщик занял восьмое место
«Хорошая гонка для Дани, — цитируют Сироткина «Известия». — Может быть, хотелось бы чуть более яркого выступления. Аналогичного с гонками Пьера Гасли в нынешнем сезоне. Но для этого нужно, чтобы удачно сложились многие обстоятельства, получился маленький трюк. Все-таки машина «Альфа Таури» сама не способна бороться за высокие места, нужны ошибки конкурентов. Сегодня их не произошло. А в остальном Квят провел сильную гонку».
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1066149/oleg-shamonaev-timur-ganeev/mersedes-ne-dognali-nemetckaia-komanda-v-sedmoi-raz-pobedila-v-sochi