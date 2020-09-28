Сергей Сироткин: «Квят провел сильную гонку»

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал выступление пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при России». Гонщик занял восьмое место

«Хорошая гонка для Дани, — цитируют Сироткина «Известия». — Может быть, хотелось бы чуть более яркого выступления. Аналогичного с гонками Пьера Гасли в нынешнем сезоне. Но для этого нужно, чтобы удачно сложились многие обстоятельства, получился маленький трюк. Все-таки машина «Альфа Таури» сама не способна бороться за высокие места, нужны ошибки конкурентов. Сегодня их не произошло. А в остальном Квят провел сильную гонку».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.