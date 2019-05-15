Сергей Сироткин хочет занять место Кубицы в "Уильямсе"

Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин дал понять, что мечтает вернуться на позиции призового пилота в "Формуле-1". Россиянин в прошлом сезоне дебютировал в "Королевских гонках" и набрал 1 очко в составе "Уильямса". По окончании сезона его заменил в команде Роберт Кубица.

- Меня часто спрашивают об этом, - цитирует "РИА Новости" Сироткина. - Я как пилот хочу соревноваться с лучшими гонщиками мира на любой машине - не важно, насколько она хороша - и выжимать максимум из нее и из себя. Я могу понять, как принималось такое решение в свете глобального проекта, но я хочу гоняться.