Сергей Сироткин: «Грустно видеть то, что происходит в мире, но здоровье важнее всего»
Бывший пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал последние события в «Формуле-1». Ранее из-за пандемии коронавируса было отменено «Гран-при Австралии» а также гонки в Бахрейне и во Вьетнаме.
— Сначала отменили «Гран-при Австралии», а затем отложили гонки в Бахрейне и Вьетнаме, — написал россиянин в Instagram. — Очень грустно видеть то, что происходит в мире, но здоровье важнее всего! Берегите себя.
Сначала отменили Гран-при Австралии, а затем отложили гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Очень грустно видеть то, что происходит в мире, но здоровье важнее всего! Берегите себя ?? / First we found that Australian GP was cancelled then Bahrain and Vietnam postponed! Very sad to see what is happening in the world, but in this case health is above all! Take care everyone ?? ? #S35 #SMPRacing #TeamSirotkin #F1 #COVID19 #Coronavirus
Руководство «Формулы-1» надеется на проведение этапа в Монако, который должен состояться с 21 по 24 мая. Сроки проведения этапов в Голландии (1-3 мая) и Испании (8-10 мая) остаются под вопросом.
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