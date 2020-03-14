Сергей Сироткин: «Грустно видеть то, что происходит в мире, но здоровье важнее всего»

Бывший пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал последние события в «Формуле-1». Ранее из-за пандемии коронавируса было отменено «Гран-при Австралии» а также гонки в Бахрейне и во Вьетнаме.

— Сначала отменили «Гран-при Австралии», а затем отложили гонки в Бахрейне и Вьетнаме, — написал россиянин в Instagram. — Очень грустно видеть то, что происходит в мире, но здоровье важнее всего! Берегите себя.

Руководство «Формулы-1» надеется на проведение этапа в Монако, который должен состояться с 21 по 24 мая. Сроки проведения этапов в Голландии (1-3 мая) и Испании (8-10 мая) остаются под вопросом.