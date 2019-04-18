Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков опробовал трассу "Сочи Автодрома". Спортсмен попробовал себя за рулем болида, откликнувшись на вызов хоккеиста "Сочи" Андрея Алтыбармакяна.

Этап "Формулы-1" "Гран-при России" в этом году пройдет 29 сентября.