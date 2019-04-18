Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков опробовал трассу "Сочи Автодрома". Спортсмен попробовал себя за рулем болида, откликнувшись на вызов хоккеиста "Сочи" Андрея Алтыбармакяна.
Этап "Формулы-1" "Гран-при России" в этом году пройдет 29 сентября.
"Чемпионский челлендж на трассе Формулы 1" продолжается!– Sochi Autodrom (@SochiAutodrom) 18 апреля 2019 г.
Первым испытание Сочи Автодрома прошел нападающий ХК "Сочи" Андрей Алтыбармакян. Он бросил вызов Сергею Шубенкову, чемпиону мира и Европы в беге на 60 и 110 метров барьерами. Разумеется, Сергей принял этот вызов! pic.twitter.com/phbNxRzzvq
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