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Сергей Карякин: «Алонсо решил собрать остатки славы»

8 июля 2020, 16:28
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Вице-чемпион «Дакар-2020» в соревнованиях мотовездеходов Сергей Карякин поделился мнением о возвращении Фернандо Алонсо в «Формулу-1». Он подписал контракт с «Рено» на следующий сезон. Ранее испанец принимал участие на «Дакаре».

— Победитель «Формулы-1» поехал на «Дакар», все от него ожидали только победу, но, к сожалению, у него не получилось показать результат. — цитирует Карякина News.ru. — Думаю, «Дакар» ему принес больше имиджевый удар, чем бонус. Как бы абсурдно не звучало, но «Формула-1» — это другой спорт. Он показал неплохой результат для первого раза.

Он пока в состоянии гонять, решил собрать остатки славы. «Дакар» — это более возрастная дисциплина про стратегию, выдержку и зрелость психики, что встречается больше у взрослых людей. «Формула-1» — это накат, одно и то же движение. Одно дело гонять один-два дня, а другое — неделю.

Дополнительная информация:

https://news.ru/autosport/karyakin-alonso-reshil-sobrat-ostatki-slavy/

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