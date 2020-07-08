Сергей Карякин: «Алонсо решил собрать остатки славы»

Вице-чемпион «Дакар-2020» в соревнованиях мотовездеходов Сергей Карякин поделился мнением о возвращении Фернандо Алонсо в «Формулу-1». Он подписал контракт с «Рено» на следующий сезон. Ранее испанец принимал участие на «Дакаре».

— Победитель «Формулы-1» поехал на «Дакар», все от него ожидали только победу, но, к сожалению, у него не получилось показать результат. — цитирует Карякина News.ru. — Думаю, «Дакар» ему принес больше имиджевый удар, чем бонус. Как бы абсурдно не звучало, но «Формула-1» — это другой спорт. Он показал неплохой результат для первого раза.

Он пока в состоянии гонять, решил собрать остатки славы. «Дакар» — это более возрастная дисциплина про стратегию, выдержку и зрелость психики, что встречается больше у взрослых людей. «Формула-1» — это накат, одно и то же движение. Одно дело гонять один-два дня, а другое — неделю.