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Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда «Формулы-1»

08:32
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Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера поздравила гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с повторением рекорда по числу побед на «Гран-при».

«Поздравляем. Впечатляющее достижение великолепного гонщика. Трудно отрицать, нам нравилось, что именно Михаэлю принадлежат эти рекорды. Но он сам всегда говорил — рекорды существуют, чтобы их переписывать», — сказано в сообщении в Twitter.

Хэмилтон стал победителем 11-го этапа «Формулы-1». 35-летний британец одержал 91-ю победу в карьере, повторив рекорд Шумахера.

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