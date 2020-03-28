Семь британских команд «Формулы-1» займутся производством аппаратов ИВЛ

Семь британских команд «Формулы-1» решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает BBC.

Основной акцент будет сделан на производстве аппаратов ИВЛ, а также деталей для этих аппаратов. Речь идет не только о непосредственном изготовлении компонентов для медицинского оборудования, но и об инженерных изысканиях, которые позволят усовершенствовать технологию сборки таких устройств.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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