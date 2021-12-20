Себастьян Феттель: «Жаль, что Боттас покидает «Мерседес»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал уход Валттери Боттаса из «Мерседеса» в «Альфа Ромео».

«В каком-то смысле жаль, что он покидает «Мерседес». Но, может, новый регламент подойдет команде и ему, пелотон, наконец, уравняется, и у него появятся больше шансов. Я считаю, что Валттери — один из самых прямых и честных гонщиков. Кроме того, он один из быстрейших пилотов в «Формуле-1».

Я просто рад, что в новой команде он будет играть более центральную роль. Конечно, пять сезонов в одной команде с Хэмилтоном — это непросто. Но я уверен, что в «Мерседесе» с ним всегда обращались честно", — отметил Феттель.