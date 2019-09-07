Себастьян Феттель: «Я пытался вырваться на чистую трассу, но было много машин»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил разочарование квалификацией «Гран-при Италии», где он стал четвертым. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

— Я пытался вырваться на чистую трассу, но было много машин, передо мной был «Макларен», «Рено», — цитирует ВВС Феттеля. — Они блокировали трассу. Мне не удалось совершить вторую попытку. Сессия закончилась, а я не успел начать быстрый круг. Конечно, не могу быть доволен. Это не то, на что я рассчитывал. Что касается моего результата, то у меня был хороший зачетный круг. Но не было слипстрима. В этом была разница сегодня между первым местом и не первым.