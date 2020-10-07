Себастьян Феттель: «Я провалился в «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил период карьеры, проведенный в итальянской команде.

— Не думаю, что буду сожалеть о времени, проведенном в «Феррари», — приводит Crash.net слова Феттеля. — Я действительно провалился, потому что у меня была задача стать чемпионом. Я не справился с задачей, это провал. Кое-что можно было сделать лучше, какие-то проблемы я мог заметить раньше. Тем не менее, все, что произошло, привело меня туда, где я сейчас. Если оценивать объективно, то я провалился. Были ли на то причины? Да, но я не хочу воспринимать их как оправдания. Теперь я могу сделать новый шаг вперед.

Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. Его место займет Карлос Сайнс из «Макларена».