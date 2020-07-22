Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о своем отношении к тому, что команда не стала продлевать с ним контракт. После сезона-2020 немец станет свободным агентом.

— Мне просто нужно двигаться вперед, — приводит слова немца GPBlog со ссылкой на интервью Мартину Брандлу. — Решение команды есть решение, я, как профессионал, должен принять любое решение и просто делать свою работу. Конечно, все могло сложиться по-другому, но все уже случилось так, как случилось. «Феррари» — большая команда, большой бренд. Многие люди вложили много времени, сил и страсти в машины, одной из которых я управляю в последние годы. Так что, вне зависимости от моих чувств, я должен отдать дань уважения этим людям и постараться провести сезон как можно лучше, даже несмотря на трудности.