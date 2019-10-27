Себастьян Феттель: «Я не знаю, что случилось с «Мерседесами», но в гонке они точно будут быстры»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что мог в квалификации показать скорость на уровне Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Концовка квалификации была смазана желтыми флагами из-за аварии Валттери Боттаса на «Мерседесе». Ферстаппен при этом показал лучшее время, но из-за игнорирования желтых флагов лишился трех мест на старте, и Феттель переместился на вторую позицию на решетке.

— Думаю, что без желтых флагов мог бы показать результат лучше, — цитирует GPToday Феттеля. — Все было в моих руках, я мог выступить гораздо лучше, на уровне времени Ферстаппена. Но был желтый флаг — ничего не поделаешь. В гонке важно выбрать грамотно стратегию и обеспечить хорошую работу шин. Думаю, борьба будет плотной. Я не знаю, что случилось с «Мерседесами», но в гонке они точно будут быстры.